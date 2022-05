Il contest più atteso avrà un omaggio speciale alla grande Raffaella Carrà, a confermarlo è la cantante Laura Pausini alla conferenza stampa dei conduttori dell’Eurovision.

Durante la conferenza stampa dei conduttori per l’Eurovision 2022, Laura Pausini ha confermato l’omaggio a Raffaella Carrà. Ciò che per giorni è stata solo un’indiscrezione, ora è certezza e dalla sala gli applausi alla notizia non sono mancati.

Le dichiarazioni di Laura Pausini



La cantante, come riporta Blog TV, aveva dichiarato in una precedente intervista alla TVE International: “Non sto piangendo di dolore, ma perché sono emozionata. Comunque abbiamo parlato con lei di questo amore della Spagna. Quando è nata mia figlia lei mi chiamò subito per poterla vedere. Il primo viaggio della piccola è stato proprio da Raffaella, che era emozionata di conoscere Paola. Devi sapere che la Carrà è molto legata a noi, conosce mio marito da prima di me. Lui è un musicista ed ha lavorato con Raffaella in alcuni suoi programmi. Se mi sarebbe piaciuto presentare l’Eurovision con Raffaella Carrà? Certo avrei adorato condurlo anche con lei.”

Da qui le voci secondo cui l’Eurovision 2022 avrebbe contenuto un omaggio a Raffaella. Ora le voci sono state confermate dalla Pausini durante la conferenza stampa per il contest: “Posso dire che io sono stata la prima a proporre l’omaggio per Raffaella. Certo, l’Eurovision non è come Sanremo dove hai più tempo per fare determinate cose, qui non hai tanto tempo per realizzare tutte le idee che possono venirci in mente, ma lei non possiamo non citarla. Per me, per l’Italia, per la Spagna e per molti paesi dell’Europa è un’icona. Perciò sì, lei sarà qui con noi.“

