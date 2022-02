Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno cominciato la loro relazione un anno fa al Grande Fratello Vip e quest’anno hanno scelto Firenze per festeggiare. Come hanno mostrato nelle loro stories e con un post romantico, la coppia vive felicemente questi momenti e pare che Zenga abbia fatto un regalo speciale alla sua ragazza.

Insieme al loro cagnolino Chinu, la coppia ha trascorso un romantico weekend nella capitale Toscana, tra relax e tante coccole.

Ma tra le tante stories che i due hanno pubblicato su Instagram è apparso un regalo molto speciale, un bellissimo anello che Rosalinda ha mostrato a tutti i suoi fan.

I fan della coppia stanno letteralmente impazzendo, pensando che il regalo di Andrea Zenga sia proprio un anello di fidanzamento per la sua amata Rosalinda. Sarà proprio così? Aspettiamo la proposta ufficiale e di avere conferme concrete dalla coppia interessata.

