Claudia Ferri, make up artist dei vip, è tra le grandi amiche di Anna Tatangelo, che ha deciso di dedicarle proprio un bel pensiero in tv.

Durante la puntata di “Oggi è un altro giorno” andata in onda proprio oggi pomeriggio, Claudia Ferri è stata ospite di Serena Bortone, per raccontare la sua storia tra carriera e il cambiamento più importante della sua vita. La make-up artist, infatti, nasce come Claudio e a Sora, sua cittadina d’origine, ha vissuto dei momenti molto difficili a causa dei tanti pregiudizi. Con Anna Tatangelo ha stretto un rapporto davvero speciale, tanto che la cantante le ha dedicato la canzone “Il mio amico”, portata a Sanremo. Oggi, la Tata ha lasciato un video messaggio per la sua amica:

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

“È un’occasione per ribadirti cose che già sai. Sono orgogliosa di te, della donna che sei diventata. Abbiamo condiviso gioie e dolori. Io per te ci sarò sempre, abbiamo sempre dato un valore importante alla nostra amicizia, ti voglio tanto tanto bene”

Un messaggio molto sentito e apprezzato da Claudia Ferri, che ha affermato che per lei Anna è davvero una persona molto importante.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG