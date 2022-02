Antonella Clerici sbotta in diretta contro la troppa pubblicità durante il suo programma “È sempre mezzogiorno”, ecco cosa è successo.

Antonella Clerici ogni giorno fa compagnia al suo pubblico affezionato con “È sempre mezzogiorno”, ma oggi la conduttrice ha avuto da ridire sulla troppa pubblicità.

Nel corso della puntata di oggi della trasmissione culinaria, c’è stato uno stacco pubblicitario molto lungo, che ad Antonella Clerici non è piaciuto per niente. La conduttrice, infatti, dopo essere tornata in diretta ha esclamato: “Speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione“

Grazie alla sua spontaneità, Antonella Clerici non le manda mai a dire, infatti poco dopo ha affermato lei stessa che non riesce sempre a tenersi le cose per sé, palesemente infastidita dalla tanta pubblicità che viene mandata in onda durante la sua trasmissione.

Tanti i commenti su Twitter in difesa di Antonellina e di ammirazione nei suoi confronti. Eccone alcuni:

Antonella Clerici contro il carico di pubblicità al rientro da un blocco: "Non vorrei essere un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione". #esempremezzogiorno — LALLERO (@see_lallero) February 15, 2022

@antoclerici striglia la #rai Speriamo che questo programma non diventi un contenitore di pubblicità.. Te ne sei accorta pure tu che la stanno riempiendo 🤗#ESempreMezzogiorno — Jarrod (@dibielle1) February 15, 2022

Antonella vs le troppe pause pubblicitarie: “Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perché vorrei anche fare la trasmissione” #Èsempremezzogiorno — Ste (@unpotoscano) February 15, 2022

