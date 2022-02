Questa sera torna Stefano De Martino con “Stasera tutto è possibile” e il conduttore è prontissimo a tornare, ma Sanremo non è ancora nei suoi progetti futuri.

Stefano De Martino sta per tornare su Rai 2 con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show che ormai da qualche anno il conduttore napoletano porta avanti con grande successo.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

De Martino, insieme a Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e tanti altri ospiti, tornerà a far ridere il pubblico della Rai, con tanti nuovi giochi e gag divertenti. Stefano, tre anni fa, ha preso in mano la conduzione dopo Amadeus, infatti ora molti si chiedono se come per questo programma un giorno salirà anche sul palco di Sanremo a condurre.

Durante la conferenza stampa, Stefano De Martino ha detto: “Era difficile replicare quello che faceva Amadeus che, a differenza mia, ha tantissime ore di volo, mentre io sono un esordiente. Così ho lasciato perdere, non ho più guardato nulla e, a rischio di arrivare impreparato al programma, ho deciso di trovare una strada più congeniale al mio modo di essere. Essendo subentrato ad Amadeus dopo 4 edizioni di STEP, per Sanremo ce ne vorrebbero almeno 8. A Sanremo ci devo arrivare con i capelli bianchi”

Insomma, Stefano De Martino non è ancora pronto per il grande e importante palco dell’Ariston, per il momento si accontenta dei suoi programmi di successo ma, chissà, prima o poi potrebbe arrivare la proposta quando meno se l’aspetta.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG