L’influencer milanese Tommaso Zorzi è stato fermato dalla polizia e ha raccontato la situazione surreale in cui si è ritrovato.

Un episodio non proprio bello quello accaduto oggi a Tommaso Zorzi che, come racconta nelle sue stories, è stato fermato dalla polizia per le strade di Milano per un motivo davvero assurdo.

Zorzi camminava tranquillamente per le strade di Milano, quando si è accorto che tre poliziotti lo stavano fissando. Incuriosito, Tommaso ha aspettato di essere avvicinato da due di questi che gli hanno chiesto di chi era la borsa che stava indossando. Ovviamente, l’influencer ha risposto che era la sua borsa, ma non contenti i poliziotti hanno chiesto dove l’ha comprata, quanto tempo fa, quanto l’ha pagata.

Un episodio che ha scioccato Tommaso Zorzi, vista la situazione che aveva davvero del surreale: “Mi hanno fatto una serie di domande supponendo che essendo io un uomo e avendo una borsa, la borsa fosse rubata. Sono scioccato. Pronto 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una. Voglio dire, fa ridere ma fa anche riflettere. Mi credevano anche completamente scemo, perché dopo aver rubato secondo loro me ne andavo in giro così.”

Inoltre, Tommaso ha anche aggiunto: “Già che sono sul caso di gente che ruba borse, a me personalmente ne hanno rubate una ventina poco tempo fa. Quindi se potessero procedere con delle indagini che hanno un senso e non per strada anche meglio”

Riproduzione riservata © 2022 - DG