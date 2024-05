Tragico incidente a Villa Literno: muoiono Dimitri Iannone, noto per aver partecipato a “Il Collegio”, e due giovani amici.

La notte appena trascorsa ha portato una terribile tragedia a Villa Literno: tra le vittime c’è Dimitri Iannone, 24 anni, noto per aver partecipato alla prima edizione del reality show di Rai 2 “Il Collegio”.

Insieme a lui, hanno perso la vita altri due ragazzi di 23 anni e 19 anni. L’incidente è avvenuto in via delle Dune, lasciando la città in stato di shock.

Addio a Dimitri Iannone: aveva partecipato al “Il Collegio”

L’incidente mortale si è verificato nelle prime ore della notte in via delle Dune. Come riportato da Fanpage.it, i tre giovani stavano viaggiando a bordo di un’auto che, dopo uno scontro frontale con un’altra vettura, si è ribaltata.

Purtroppo, Dimitri e gli altri ragazzi sono rimasti incastrati nell’abitacolo. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno estratto i corpi dalle lamiere.

Ma per i tre ragazzi non c’è stato nulla da fare. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

Il messaggio del sindaco di Villa Literno

La notizia della tragica scomparsa dei tre giovani ha scosso profondamente la città di Villa Literno. Il sindaco, Valerio Di Fraia ha espresso il suo dolore e il cordoglio dell’intera città con un messaggio toccante.

Il messaggio del sindaco: “Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra Città, rivolgo a nome della Nostra Comunità e mio personale , i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie. Alle Altre tre persone ferite, auguro che possano rimettersi al più presto“.

L’impatto della notizia è stato particolarmente forte dato il coinvolgimento di Dimitri Iannone, che era un volto noto grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del reality “Il Collegio”.

La sua giovane età e la notorietà hanno amplificato il dolore e la tristezza tra i cittadini, molti dei quali lo conoscevano personalmente o lo avevano visto in televisione.

A seguire, uno degli ultimi post su Instagram di Dimitri Iannone: