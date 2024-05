A Verissimo, BigMama racconta le sfide della sua vita: dalla depressione della madre, al bullismo fino all’autolesionismo.

BigMama, nota cantante e concorrente di Sanremo 2024, ha presentato il suo racconto autobiografico intitolato “Cento occhi” a Verissimo, rivelando un lato intimo e sofferto della sua vita.

La stesura del libro è stata un processo complesso e doloroso, ma ha permesso all’artista di affrontare e condividere le sue esperienze più personali.

BigMama racconta di aver sofferto di autolesionismo

Uno degli episodi più traumatici raccontati nel libro risale a quando BigMama aveva 13 anni. Un gruppo di bambini le lanciò dei sassi mentre era in bicicletta.

Questa è un’esperienza che l’ha segnata profondamente. “In quel momento, ho pensato alla morte. Non avevo mai conosciuto una violenza così forte,” confida, aggiungendo che si sentiva colpevole e non trovò mai il coraggio di parlarne ai genitori.

Da questo episodio nacque il suo singolo “Charlotte”. Però, il dolore accumulato nel tempo l’ha portata all’autolesionismo.

“Tagliavo il mio corpo per autolesionismo,” racconta. “Mi odiavo.” Tuttavia, la scrittura è stata una via di uscita e di guarigione. “Ne sono uscita e il coraggio me lo ha dato la scrittura,” afferma con convinzione.

La depressione della mamma e l’inizio dei disturbi alimentari

Nel suo libro, BigMama racconta la lotta di sua madre contro la depressione, aggravata dalla perdita della propria madre. “Mia mamma ha subito questa perdita in maniera pesante. Non è mai riuscita a superarlo,” spiega la cantante.

Attraverso queste pagine, l’artista desidera che i lettori comprendano che i genitori, come tutti, sono esseri umani capaci di errori.

Un altro aspetto significativo della sua infanzia trattato nel racconto è l’assenza del padre, sempre molto impegnato con il lavoro. Nonostante la distanza emotiva vissuta da bambina, BigMama oggi ha un rapporto solido e sincero con lui.

“Adesso siamo molto attaccati, dove vado io ora mi segue. Parliamo sempre e di tutto, non abbiamo vincoli,” dice, spiegando che il padre non desiderava essere assente ma era costretto dalle circostanze lavorative.

In un tentativo disperato di stabilire un contatto, BigMama cenava una seconda volta per poter stare con lui, un comportamento che ha segnato l’inizio dei suoi problemi alimentari.

