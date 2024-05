Fabrizio Corona ha lanciato lo scoop scioccante: Fedez sarebbe stato ricoverato d’urgenza per problemi allo stomaco! Come sta il rapper?

Ha fatto molto scalpore la notizia dello stop imposto dalla Rai a Fedez che sarebbe dovuto essere ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan. Dopo una prima smentita del rapper, nelle ultime ore è giunta la notizia che Federico non avrebbe partecipato al programma a causa di problemi di salute.

Se inizialmente sembrava solamente una scusa, adesso la situazione diventa più preoccupante per i fan del rapper. Infatti, nelle ultime ore Fabrizio Corona ha lanciato uno scoop inaspettato: Fedez è stato ricoverato d’urgenza per problemi allo stomaco.

L’indiscrezione allarmante di Fabrizio Corona

Sul sito Dilinger, Fabrizio Corona ha lanciato un’indiscrezione preoccupante su Federico Lucia.

“Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2” si legge sull’account di Dillingernews.

Nel lungo post Instagram si legge: “Viale Mazzini con una nota piuttosto chiara ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per “motivi di salute”“

Infine, il post annuncia: “E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione: Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2“.

Il silenzio di Fedez

Nelle ultime ore il rapper non ha condiviso post o storie su Instagram, alimentando le preoccupazioni dei fan.

Infatti, le uniche storie pubblicate sono video dell’intervista fatta a Muschio Selvaggio al dj Franchino, deceduto nei giorni scorsi all’età di 71 anni.