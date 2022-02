È costata ben 100mila euro la partecipazione di Elisabetta Canalis ai nuovi video promozionali della Regione Liguria, tra cui quello trasmesso durante le serate del Festival di Sanremo.

È quanto emerso dalla risposta fornita in aula dal presidente Giovanni Toti a un’interrogazione sul tema presentata dal consigliere Ferruccio Sansa. Ecco che scoppia ancora una volta la polemica, nonostante quella già diffusa durante le serate di Sanremo 2022.

Il consigliere ha detto: “La Liguria sceglie un sardo che parla da Los Angeles per promuovere la Liguria e lo paga 100 mila euro. Presidente mi perdoni, ma l’aspetto logico lo colgo solo nella scelta della Canalis di prendersi 100 mila euro“

Lo spot, tra l’altro, era stato duramente criticato sui social per la scelta di affidare il ruolo di protagonista a un personaggio non ligure.

Nell’ultima scena, inoltre, a fare da sfondo a Elisabetta Canalis è il panorama dei grattacieli di Los Angeles che nulla ha a che vedere con le bellezze paesaggistiche della nostra regione. Il video, realizzato dalla genovese Lucerna Films, è stato firmato dal regista Angelo Vitale.

