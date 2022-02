Luca D’Alessio, in arte LDA, è scoppiato in lacrime stanco di tutti i pregiudizi su di lui, che lo additano come raccomandato. Ecco cosa è successo.

Il giovane cantante Luca D’Alessio sta vivendo una piccola crisi all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. L’allievo della scuola è scoppiato in lacrime, stanco delle voci che continuano a circolare su di lui.

LDA, questo il suo nome d’arte, si è sfogato con il suo insegnante Rudy Zerbi, raccontandogli la brutta sensazione che sta provando in questi giorni. Il cantante ha, infatti, perennemente paura di essere giudicato e il motivo è da ricondurre a Gigi D’Alessio, suo padre.

Ecco cosa ha detto piangendo Luca: “Dopo che da 18 anni ricevi sempre determinate parole dalle persone diventa pesante. Queste cose stanno prendendo il sopravvento su di me. Mi faccio mille complessi per tutto. Non riesco più a cantare!”

Rudy lo ha ascoltato in silenzio, cercando di capire il disagio del ragazzo, che ha continuato: “Dopo un po’ sentirsi dire che è per qualcun altro e non per me, dopo 18 anni diventa pesante. Non la sopporti più questa cosa. Quando alcuni pensano che essere il figlio di è facile, per tante cose, non sanno che ti rende la vita difficilissima, Soprattutto quando hai un padre che è popolare. Se mio padre avesse fatto il medico e io volevo fare il medico, mi avrebbero fatto i complimenti perché seguivo le orme di mio padre. Perché in questo lavoro non succede la stessa cosa? Perché non vengo capito?”

Zerbi, dopo il lungo sfogo di LDA, ha cercato di confortarlo dicendogli che tutto quello che ha ottenuto è solo merito suo: “Pensa alla musica e a nient’altro”

