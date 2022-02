Una delle protagoniste del trono over racconta di aver subito un furto per strada mentre era con suo figlio, il quale ha avuto molta paura.

Ida Platano è stata vittima di un furto mentre passeggiava nel centro veronese con il figlio Samuele. La dama racconta che mentre stava parlando al telefono, qualcuno lo ha afferrato ed è corso via. Ad aiutarla due signore che hanno visto tutta la scena.

Le dichiarazioni di Ida Platano

In alcune storie di Instagram, riportate da Fan Page, Ida Platano racconta l’episodio ai suoi fan. La dama di Uomini e Donne spiega: “Mentre stavamo passeggiando mi hanno rubato il telefono. Non so come abbia fatto ad accorgermene, ma mi sono girata e ho pensato ‘Cosa ci fa quello con il mio telefono in mano?’. Gli ho dato qualche cazzotto e l’ho recuperato. Gliene ho dette di tutti i colori. Mio figlio si è spaventato, ma per fortuna ci sono state due signore che ci hanno aiutato, soprattutto a tranquillizzare Samuele. Viva le donne! Gli uomini non ci hanno aiutato per niente… Conclusione: Sami ha una mamma fortissima”.

Sono stati attimi di paura sopratutto per il piccolo Samuele ma fortunatamente è andato tutto per il meglio.

