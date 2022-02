Dopo aver avuto un chiarimento, nel corso della notte al GF Vip 6 i due si sono lasciati travolgere dalla passione con baci infuocati.

Alex Belli è rientrato nella Casa del GF Vip e ci resterà circa due settimane per chiarire con Delia e recuperare il loro “matrimonio”. Dopo numerosi confronti tra i due, la coppia si è lasciata andare durante la notte con baci e carezze infuocate.

Pace fatta tra Delia e Alex Belli?

Come riporta Blogtivvu, tra Delia e Alex c’è stato un confronto accesso in cui la modella si è sfogata dicendo tutto quello che l’ha ferita. Di contro, il man game dichiara: “Adesso basta, voglio che questi occhietti si rilassino. Io ci sarò sempre per te, qualsiasi cosa tu decida di fare. La cosa importante è che da questa esperienza io e te usciamo fortificati, più forti di quello che eravamo prima.Dobbiamo uscire di qua più innamorati di prima. La nostra vittoria non è la vittoria del grande fratello, è la vittoria personale tra me e te, il nostro amore è molto più forte di tutto questo.“

A questo punto la modella si è lasciata andare e, nel cuore della notte i due hanno avuto baci e carezze appassionate. Che abbiano fatto del tutto pace? In molti sono ormai convinti che questo sia solo frutto di un teatrino recitato male, ma come andrà avanti?

