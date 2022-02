Tra video con baci appassionati e dichiarazioni sull’amore piuttosto ambigue, i due vincitori di Ballando potrebbero essere di nuovo innamorati.

Arisa e Vito Coppola si erano definitivamente lasciati un mese e mezzo fa, così aveva dichiarato la stessa cantante. Il video del nuovo singolo Cuore però, riaccende il dubbio che tra i due ci sia ancora del tenero. Qualcuno potrebbe dire che il video è stato girato prima che si lasciassero ma la loro passione lascia comunque dei dubbi, uniti alle dichiarazioni che Arisa ha fatto in occasione di San Valentino.

Baci bollenti tra Arisa e Vito Coppola in “Cuore”

Nel videoclip del nuovo singolo di Arisa, Cuore, la cantante balla i passi che l’hanno portata a vincere Ballando con le stelle e poi scoppia la passione. Baci infuocati tra lei e Vito Coppola che fanno pensare che ci possa ancora essere amore tra la coppia. In più come riporta Today, la cantante su Instagram scrive: “Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male. Io oggi lo festeggerò con i miei genitori perché credo che la famiglia sia la sorgente dell’amore, chi te lo insegna e dove lo ritrovi sempre. Certo è che devi amare almeno una volta nella vita per riconoscere l’amore e saperlo apprezzare. Ho avuto sempre un rapporto abbastanza difficile con la mia mamma come spesso accade nelle migliori famiglie, e credo di aver frainteso sempre tanti dei suoi comportamenti.“

