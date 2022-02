La conduttrice sta per fare il suo debutto con lo show in prima serata “Michelle Impossibile” e ad affiancarla ci sarà una persona che è stata molto importante nella sua vita.

Il 16 e il 23 febbraio, Michelle Hunziker debutterà con il suo show Michelle Impossibile. Tra i numerossimi ospiti del mondo dello spettacolo, cinema e comicità ci sarà un ex molto famoso al suo fianco. Si parla di Eros Ramazzotti. La coppia tornerà insieme ma per il momento solo in TV.

Michelle Hunziker ed Eros Ramozzotti di nuovo insieme in TV

Come riporta Il Giorno: “A rivelarlo in esclusiva nel salotto di ‘Verissimo’ (la puntata andrà in onda domenica 13 febbraio ndr) è la stessa presentatrice: “Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”. E con loro ci sarà anche la figlia Aurora. Insomma, una reunion familiare che contribuirà certamente a determinare un momento di grande attesa da parte del pubblico, visto il matrimonio che ha visti legati il cantante e la conduttrice, da cui è nata una bambina, che oggi ha 25 anni.”

Infatti, tra Michelle ed Eros i rapporti sono molto sereni e d’amicizia ormai da tanti anni anche per il bene della loro figlia.

