Belen risponde ad una domanda provocatoria sull’attrazione verso una donna, la showgirl risponde con schiettezza e fa un nome.

Belen, in occasione di un’intervista sul settimanale Chi, risponde ad alcune domande sulla sua vita privata. La giornalista poi le rivolge una domanda un po’ provocatoria chiedendole se avesse mai provato attrazione per una donna. La showgirl ha sottolineato che le piacciono gli uomini ma fa il nome di un’attrice molto famosa che ritiene molto attraente.

Belen risponde alla domanda e cita Angelina Jolie

Come riporta Today: “E’ mai stata attratta da una donna?”, chiede a Belen il giornalista nell’intervista pubblicata sul magazine Chi nel numero in edicola questa settimana. “A me piacciono gli uomini – risponde – Ma penso che ogni donna, almeno una volta, abbia avuto una fantasia. Poi c’è chi ha provato e chi no”. E se dovesse fare un nome? “Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa. E poi ho una fortissima simpatia per Jennifer Lopez”.

A proposito di Stefano De Martino, Belen dichiara: “Ho sbagliato, perché sono una entusiasta – dice a proposito del suo privato – Ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”.

