L’influencer mette sul tavolo i suoi sentimenti e chiarisce in via definitiva il rapporto tra lei e l’attore che è rientrato nella Casa per riconquistare sua moglie.

Soleil Sorge fa una scenata di gelosia con i fiocchi ad Alex Belli che è entrato nella Casa per riconquistare Delia Duran, senza dare attenzioni a lei. L’influencer mette le cose in chiaro una volta per tutte e gli chiede di scegliere.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Come riporta Blogtivvu Soleil Sorge si rivolge determinata ad Alex Belli dichiarando: “Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… Ti freni costantemente soprattutto quando c’è Delia. Ci sta ma è falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti, questa è la verità e la coerenza.“

Poi continua: “Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. – riporta Biccy – Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate.

Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrare e non posso. Vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla. A me nascondere tutto manda in tilt. Delia andrà in crisi se ti avvicini a me.

Mi sono rotta il cazz* di pensare agli altri. Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita.“

