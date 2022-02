La coppia tra le più amate si sta davvero rivedendo e questa volta i paparazzi li hanno pizzicati insieme in un bellissimo resort, in cui hanno passato il fine settimana.

Nonostante le smentite dell’ex ballerino di Amici, sembra proprio che Belen e Stefano De Martino si stiano godendo il loro amore. La coppia è stata paparazzata dai giornalisti di Chi, mentre era in un resort vicino a Brescia. I due hanno passato un romantico week-end senza figli, soli soletti.

Fine settimana di passione tra Belen e Stefano

Mentre Belen ha ammesso di rivedere il suo ex marito ma di andare con i piedi di piombo, Stefano De Martino aveva negato un loro ritorno di fiamma. A quanto pare, invece, i due si stanno rivedendo eccome, pur mantenendo la loro autonomia e vivendo da soli.

I paparazzi li hanno pizzicati a passare un romantico fine settimana, senza Santiago e Luna. I due erano in accappatoio, tra abbracci e sorrisi complici. Sembra proprio che il loro amore e complicità stia rifiorendo dopo la separazione definitiva. Come riporta Today: “Lei si è lasciata da Antonino, con cui ha avuto la figlia Luna Marì appena otto mesi fa. Per Belu l’ex marito sembra insostituibile, sebbene in passato abbia nutrito sospetti su un presunto tradimento (senza avere prove certe). Lui, dal canto suo, sa che potrebbero tornare insieme e mai ha ufficializzato altre relazioni al di fuori della showgirl.”

