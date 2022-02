Dopo numerosi voci che confermavano il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, nonché qualche riferimento da parte di lei, il conduttore e ballerino smentisce tutto.

I fan della coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono entusiasti del possibile ritorno di fiamma tra i due, anche se De Martino nega questa voce così dirompente.

Il ballerino e conduttore dello show “Stasera tutto è possibile” ha, infatti, rilasciato un’intervista a Gente Settimanale, smentendo tutte le voci che stanno girando in questi giorni su di lui e Belen, confermando che sono molto vicino solo per il figlio Santiago.

“Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario. Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”

Stefano sembra molto franco e chiaro in quello che dice, il loro è solo un rapporto civile che si è consolidato grazie al figlio Santiago, 8 anni, al quale entrambi ovviamente tengono tantissimo. De Martino, inoltre, commenta anche le foto che vedono Belen uscire da casa sua: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. La conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là del fallimento matrimoniale”

Insomma, le speranze per tutti quello che credevano che Stefano e Belen tornassero a far coppia sono state distrutte dalle parole di lui, che conclude:

“La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio. Sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me. Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania.”

