Nonostante la separazione dall’ex Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo difende a spada tratta il figlio Luca D’Alessio con la maestra incontentabile Anna Pettinelli.

Anna Tatangelo è rimasta in ottimi rapporti con i figli dell’ex Gigi D’Alessio e da casa tifa per Luca D’Alessio (LDA) concorrente nella scuola di Amici 21.

Per questo motivo, ieri sera ha cercato di corrompere Anna Pettinelli, insegnante di canto nella scuola di Maria De Filippi che spesso si è scontrata con il ragazzo. Durante una cena. Anna si è schierata apertamente con il giovane Luca, cercando di convincere la Pettinelli a essere meno severa con lui:

“Ho portato a cena Anna perchè voglio che si comporti un pò meglio con Luca…Luca ti prometto che invece la convinco”

NON ANNA TATANGELO CHE CORROMPE LA PETTY PER COMPORTARSI MEGLIO CON LDA✈️#amici21 pic.twitter.com/1lBVZzafFs — ross; sottona per christian🦦 (@solacomeabolo) February 11, 2022

È risaputo ai fan che Luca D’Alessio provi tantissima stima per Anna Tatangelo, come lui stesso ha sempre confessato, sentimento che a quanto pare è reciproco. Nonostante la fine un po’ burrascosa tra Gigi D’Alessio e la cantante, il giovane figlio dell’artista napoletano prova un bene sincero per Anna e questo gli fa molto onore.

Nel frattempo, durante il suo percorso ad Amici 21, LDA ha già ricevuto un disco d’oro ed è molto apprezzato sia nella scuola che dal pubblico a casa.

