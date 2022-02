La star internazionale Angelina Jolie si è sempre prodigata in difesa delle donne contro la violenza: ecco il discorso toccante fatto a Washington.

Angelina Jolie ha esortato il Senato Statunitense a rinnovare la legge sulla violenza contro le donne, facendo un appello ai legislatori per autorizzare la legge che ha affermato essere essenziale per offrire protezione alle sopravvissute di abusi.

Parlando durante un intervento molto importante a Capitol Hill, nel cuore di Washington D.C., insieme a un gruppo di senatori, Angelina Jolie ha fatto un bellissimo discorso, durante il quale si è commossa pensando a tutte quelle donne vittime di violenza che non vengono aiutate:

“Approvate il provvedimento contro la violenza domestica sulle donne. È il voto più importante di quest’anno. è una realtà ormai normalizzata nel Paese. Il motivo per cui molte persone faticano a uscire da situazioni di abuso, è il loro sentirsi inutili. E il silenzio di un Congresso troppo impegnato per approvare il Violence Against Women Act rafforza questo senso di inutilità e impotenza.”

Angelina Jolie ha voluto ricordare che le violenze sulle donne spesso si ripercuotono anche sui bambini e sull’intera famiglia: “Le donne che hanno sofferto con poco o nessun aiuto si portano dietro il dolore e il trauma dell’abuso. I giovani che sono sopravvissuti agli abusi ne emergono più forti, nonostante il sistema non li abbia aiutati. Le donne e i bambini che sono morti a causa di abusi avrebbero potuto essere salvati”

Una battaglia che la Jolie persegue da molto tempo, sempre schierata per i diritti delle donne senza aver mai paura di scendere in campo, proprio come questa volta.

