Adele ha ricevuto aspre critiche dalla comunità transgender per il discorso che ha tenuto dopo aver ricevuto il premio “Artista dell’anno” ai BRIT Awards.

Per l’edizione 2022, l’industria fonografica britannica ha deciso che ci sarebbe stato un unico premio come Artista dell’anno, che includesse artisti sia maschi che femmine nella stessa categoria. La decisione è stata una sorpresa poiché i premi normalmente hanno categorie per artista maschile dell’anno e artista femminile dell’anno.

La vincitrice è stata la cantante Adele, che però ha fatto infuriare la comunità trans e LGBQT+ per le sue parole: “Grazie a tutti. Davvero non mi aspettavo questo premio. Amo essere un’artista e non riesco davvero a credere che questo sia il mio lavoro. Capisco perché hanno cambiato il nome e la categoria di questo premio, ma amo davvero essere una donna e amo essere un’artista donna. Ne sono molto orgogliosa”

What a night! Thank you @BRITs, thank you Sally and Tom for being so accommodating. Thank you to everyone who was there in the crowd, you were so loud and loving! Congratulations to all the other winners and nominees, keep on smashing it! 🇬🇧 ✨ pic.twitter.com/8jDoF0DJ6E