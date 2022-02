Poco più di due mesi fa Deborah Compagnoni ha perso suo fratello Jacopo e a Verissimo ne parla per la prima volta.

A dicembre, a causa di un tragico incidente, Jacopo Compagnoni ha perso la vita, provocando un grande dolore nella vita della famiglia e di sua sorella Deborah, ex campionessa di sci.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Dopo due mesi, Deborah Compagnoni torna in televisione da Silvia Toffanin a Verissimo e parla per la prima volta della scomparsa del fratello Jacopo, un dolore così forte che ha colpito molto la sua famiglia: “Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. E’ passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero”

Appassionato di sci alpino, Jacopo Compagnoni è morto a seguito di una brutta valanga, una tragedia che nessuno ovviamente si aspettava. Ecco come ha continuato la sorella Deborah: “Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. E’ andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata”

La Compagnoni ha parlato anche dei suoi genitori, di come hanno reagito alla perdita del figlio: “Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche lei è diventata un’alpinista appassionata. Le manca tantissimo. Mio papà si fa forza grazie alle sue nipotine. Si va avanti, dobbiamo sostenerci l’una con l’altro in famiglia e dobbiamo pensare che Jacopo ci stia guardando e che sia orgoglioso di tutti noi”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG