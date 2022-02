Dopo la rottura ufficiale dal marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker gli dedica delle bellissime parole.

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha sconvolto i loro fan e tutto il mondo dello spettacolo, ma nonostante le difficoltà la showgirl prova ancora dei sentimenti importanti per l’imprenditore.

Durante la puntata di Verissimo che andrà in onda domenica 13 febbraio, la Hunziker ha parlato di questo grandissimo cambiamento della sua vita, dedicando belle parole all’ormai ex marito: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”

Silvia Toffanin ha poi chiesto alla conduttrice se la fine del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti l’abbia aiutata ad affrontare in maniera diversa questo momento e lei ha risposto così: “Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza“

Dopo aver parlato con grande emozione di questo momento particolare, Michelle Hunziker ha poi annunciato il suo nuovo programma, “Michelle Impossible” che arriverà mercoledì 16 febbraio su Canale 5. Durante l’intervista ha annunciato diversi ospiti: “Ci saranno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi e tanti altri. Ci sarà anche Eros Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”

Riproduzione riservata © 2022 - DG