L’ex volto di Uomini e Donne e Violeta Mangrinyan hanno annunciato sui social che, fra 5 mesi, diventeranno genitori per la prima volta.

La coppia che si è conosciuta nel reality Supervantes, è felicissima. Fabio Colloricchio e Violeta sono innamoratissimi e presto diventeranno genitori. Lo hanno annunciato come una benedizione per condividere la loro gioia con i fan, sui social.

L’annuncio social

“Saremo genitori per la prima volta. Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme ( che non sono state poche) questa è senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felice coinvolgervi”. Con questo messaggio esordiscono Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan sui social. La coppia continua: “Finalmente possiamo raccontarvi che tra cinque mesi saremo un@ in più! Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto in questi mesi passati, continuiamo in una nube di felicità, ci sentiamo davvero benedetti”.

Fabio e Violeta non hanno ancora specificato il sesso del bambino, che annunceranno sicuramente più avanti. Il loro percorso è stato un crescendo, dal reality alla vita di tutti i giorni nella quale si sono uniti sempre di più. Ecco il post:

