In un’intervista, la conduttrice di Sanremo parla di sé, del suo personaggio e dei motivi che la spingono a promuovere se stessa e i suoi valori.

Le dichiarazioni di Drusilla

“Dietro ognuno di noi c’è una parte maschile che ha delle caratteristiche peculiari espresse in una donna, o magari un uomo può avere delle caratteristiche femminili che lo delineano. Sarebbe bello far pace con questo”. Così esordisce Drusilla Foer a Verissimo, come riporta Fan Page.

La conduttrice di Sanremo poi svela: “Sono sempre abbastanza stupita quando sono ascoltata, quando qualcuno si appassiona, mi sono vissuta la serata di Sanremo con tantissima tranquillità, mi dicevano ti salirà il panico, invece mi sono molto distratta. Il giorno dopo mi sono svegliata con questo consenso della stampa, del pubblico. Ho sentito in questa mia presenza a Sanremo una quantità di affetto che mi ha molto tranquillizzata. Mi è stato insegnato anche a chiedere, che non è una cosa facile, mi ha commossa l’idea di chiedere un piacere a tutte queste persone di essere lì.“

