In un’intervista, Vittorio Sgarbi parla di alcuni dei protagonisti di Sanremo e alcuni li asfalta: Drusilla Foer, Achille Lauro, Michele Bravi, Mahmood e Blanco.

In occasione di un’intervista a Dedicato su Rai 1, Vittorio Sgarbi parla di alcuni cantanti e presentatori di Sanremo 2022 e ad alcuni non risparmia le critiche. Particolarmente severo nei confronti di Michele Bravi, mentre un certo tono di lode va a Drusilla Foer.

Le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi

Come riporta Blogtivvu, Vittorio Sgarbi parla di Drusilla Foer: “E’ il vero Achille Lauro. È un personaggio riuscito, è una versione più elegante e meno sciatta dal punto di vista dell’immagine di Platinette“. Su Michele Bravi dice: “Poi c’era quell’altro, che cantava la canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina. Michele Bravi molto elegante, tutto femmina!“.

Su Achille Lauro invece afferma: “Lui è formidabile e divertente come performer, ma non si capisce perché debba andare nudo e tatuato a Sanremo. Fa il personaggio, ma se sei a Sanremo devi cantare.” Su Mahmood e Blanco dichiara: “Questi due che cercano di baciarsi vanamente. Non capisco perché due che vanno a cantare devono stringersi, toccarsi… canta e basta.” Insomma, come al solito il critico d’arte non si risparmia con i complimenti ma neanche con le pesanti accuse.

Riproduzione riservata © 2022 - DG