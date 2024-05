Siparietto curioso ma anche imbarazzante in diretta tv per Antonella Clerici che ha commesso una gaffe davvero particolare…

Indubbiamente tra le conduttrici di maggiore successo e tra le più apprezzate di tutto il panorama televisivo italiano, Antonella Clerici ogni tanto si lascia andare a delle gaffe molto particolari. L’ultima è andata in scena nel corso di ‘È sempre mezzogiorno’, trasmissione Rai da lei condotta. Tutta colpa di una particolare ricetta del baccalà…

Antonella Clerici, la gaffe in diretta sul baccalà

Al netto della sempre apprezzata ironia durante le sue trasmissioni, ogni tanto la Clerici, forse, eccede. In questo caso, mentre si trovava ai fornelli con Daniele Persegani, ecco la simpaticissima conduttrice dare vita ad una gag che, di fatto, è stata un mix tra gaffe e battuta.

Mentre spiegava agli spettatori a casa e allo chef cosa volesse fare, la presentatrice ha parlato di “baccalà della mign**ta”. Una parola che, ovviamente, ha suscitato non poca ironia tra i presenti in studio e sui social ma anche grande imbarazzo, vista la reazione del cuoco al suo fianco.

Parlando del cibo mangiato in passato in Portogallo, la bella Antonella ha detto: “Ho mangiato il baccalà in tutti i modi, che poi non so come si dice… il bacalhau … il baccalà della mign**ta…”, ha sorriso. “Dobbiamo farlo. Quello in casseruola fritto con il pomodoro e olive”, ha poi aggiunto cercando di sviare sulla frase appena detta. Secondo gli esperti, il riferimento doveva essere al bacalhau á Minhota.

Di seguito anche un post su X del programma che fa compagnia a tantissimi italiani ogni giorno:

Mangia bene, ridi spesso, ama molto! 🌻#ÈSempreMezzogiorno torna domani sempre alle 11:55 su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay 🌼 pic.twitter.com/GZJSBSjTv1 — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) May 2, 2024

Il futuro della conduttrice a Sanremo 2025: i rumors

Il nome della Clerici, però, è tornato di moda anche per altre ragioni. In particolare per quanto concerne la conduzione di Sanremo 2025. Infatti, la presentatrice avrebbe detto “no” all’evento musicale soprattutto se “in coppia”. Il giornalista Giuseppe Candela aveva, di recente, detto, sul tema: “Ad Antonella Clerici è stato offerto Sanremo in coppia e ha rifiutato“, ha scritto su X Candela. “Vuole farlo da sola fa sapere il Corriere”.