Qualche problema di salute per Giorgia Soleri che sui social ha ammesso di essere in una fase non molto positiva della sua vita.

Seguitissima sui social e molto apprezzata per le sue battaglie, Giorgia Soleri in queste ore ha fatto preoccupare i fan con alcune risposte date sui social. In particolare, l’attivista e influencer ha spiegato di essere alle prese con un periodo non troppo positivo della sua vita legato, evidentemente, alle sue condizioni di salute.

Il messaggio di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri

Attraverso una box domande, la Soleri ha rispost a chi le aveva chiesto come stesse. Con sincerità, l’ex di Damiano dei Maneskin ha replicato: “È un periodo complesso. Nella mia vita stanno accadendo episodi spiacevoli e dolorosi eppure io non mi sono mai sentita tanto centrata e salda a me stessa”.

“Non ho ancora capito se è una sensazione reale della quale gioire o un perverso meccanismo di difesa della mia mente per non farmi definitivamente crollare in mille pezzi. In ogni caso sto. Nel vero senso della parola. Non scappo, non fuggo, sto e attraverso questo vento forte che, a volte, mi confonde e mi spaventa. Non mi sono mai sentita tranto grata nei miei stessi confronti, però. Forse è questo che significa volersi bene, volere il proprio bene”.

Non è dato sapere se la bella Giorgia sia alle prese con una condizione fisica e di salute non ottimale o se sia in preda a brutti pensieri ma è evidente come le cose non stiano andando nel verso giusto.

Gli auguri all’amica Federica Fabrizio

Al netto del momento no, la Soleri ha condiviso poi anche un altro messaggio di ben altra importanza relativo agli auguri alla sua cara amica, Federica Fabrizio, con cui ha condiviso di recente l’esperienza a Pechino Express. “Appreciation post per la mia migliore amica, mia sorella, la mia psicologa e a volte anche un po’ mia madre che nonostante stamattina l’abbia chiamata parlando di qualsiasi tranne che del suo compleanno perchè vivo su un fuso orario tutto mio, continua a sopportarmi da quando, in piena pandemia, ci siamo ritrovate al tavolino di un bar a bere cedrata e succo di pomodoro condito […]”.

Tra gli altri passaggi una chiosa molto dolce: “Tanti auguri amica mia, ti voglio bene”.

Di seguito anche il post Instagram con gli auguri dell’influencer: