Annunci di dolci attese, incredibili rivelazioni e litigi accessi: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Mentre la nota pop star Rihanna mostra fiera il suo pancione con una serie di look incredibili, Michelle Hunziker svela come sta dopo la fine della storia con Trussardi. Nel frattempo, Francesca Ferragni annuncia il sesso del suo bambino e altre rivelazione scottanti si sono affacciate durante questo lungo weekend, prima di San Valentino!

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le news di gossip del weekend

La cantante Rihanna, che da poche settimane aveva annunciato la sua gravidanza, sta sfoggiando dei look premaman pazzeschi. Top corti e jeans attillati che la pop star sfoggia con disinvoltura e sicurezza, facendo sempre tendenza.

Nel frattempo, Michelle Hunziker ha parlato della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi a Verissimo. La conduttrice rivela a Silvia Toffanin, come riporta Vanity Fair: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”.

C’è chi si separa e chi, invece, si unisce sempre di più al suo compagno. Si parla di Francesca Ferragni, in attesa del suo primo figlio. Durante il weekend, la cugina della nota influencer ha svelato il sesso del bambino: Chiara diventerà zia di un bel maschietto!

La cicogna non passa solo in casa Ferragni. Dalle indiscrezioni, sembra che Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta stiano per diventare genitori. Il ballerino lo avrebbe svelato come ospite nello studio di Amici, facendo contenti i fan del talent.

Non è mancato però chi, non sa ancora de l’amore sia bussato alla sua porta. Si parla di Rkomi, che a Mara Venier, ha svelato: “Sto frequentando una persona ma non sono innamorato”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG