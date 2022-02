La sorella di Chiara Ferragni che da qualche mese aveva annunciato la gravidanza, svela sui social il sesso del bambino futuro nipote dell’influencer.

Con un messaggio su Instagram che lascia poco spazio all’immaginazione, Francesca Ferragni ha annunciato il sesso del suo bambino. E’ un maschietto! Chiara avrà un nipotino che potrà giocare insieme a Leone. La coppia è felicissima e sempre più innamorata.

L’annuncio di Francesca Ferragni

Come riporta Vanity Fair: “Ciao amore” e tanti cuoricini azzurri il commento di Valentina, l’ultima delle sorelle Ferragni, “Ti aspettiamo amore“, quello di Chiara. Francesca, che nei giorni scorsi aveva condiviso anche la prima foto in costume con il pancione, è al quinto mese e non potrebbe essere più raggiante.” Così Francesca Ferragni ha svelato il sesso del suo bambino sui social. Sono fioccati like e auguri per la sorella dell’influencer che è sempre più raggiante e felice.

Non è noto ancora il nome del piccolo che verrà sicuramente ufficializzato molto più in là. Sicuramente il piccolo Leone sarà felice di avere un nuovo compagno di gioco che condivida con lui le sue passioni. E zia Chiara? Bè, lei non può che essere felice della liete novella e non vede l’ora di abbracciare il suo dolce nipotino.

Riproduzione riservata © 2022 - DG