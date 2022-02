Noto per aver diretto i primi due capitoli degli Acchiappafantasmi più famosi e amati di sempre, Ivan Reitman muore a 75 anni.

E’ stato il figlio che, con immenso dolore, ha dato l’annuncio. Ivan Reitman, regista noto negli anni’ 80 e 90, si è spento a 75 anni. Non è stata resa nota la causa della sua morte che probabilmente emergerà nelle prossime ore.

Addio a Ivan Reitman: il regista degli Acchiappafantasmi

Come riporta rollingstone.it, il figlio di Ivan Reitman ha annunciato la sua morte con il seguente messaggio: “La nostra famiglia piange la perdita inaspettata di un marito, un padre e un nonno che ci ha sempre insegnato a cercare la magia nella vita. “Ci consola sapere che il suo lavoro di regista ha portato gioia e risate in tantissimi luoghi del mondo. Mentre affrontiamo questo lutto così personale, speriamo che tutti quelli che l’hanno conosciuto attraverso i film lo ricorderanno per sempre”.

Il portale riporta: “Nato nell’allora Cecoslovacchia e cresciuto in Canada, Reitman si fa le ossa in “palestre” comiche come la serie National Lampoon e il Saturday Night Live. Il primo film di successo è Polpette (1979), con cui lancia l’amico Bill Murray. Le sue commedie fanno il boom al box office anni ’80 e ’90. Dopo Stripes – Un plotone di svitati (1981), sempre con Murray, arriva Ghostbusters, seguìto poi da successi come I gemelli (1988), Ghostbusters II (1989), Un poliziotto alle elementari (1990), Dave – Presidente per un giorno (1993) e Junior (1994).“

