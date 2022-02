Nel giorno di San Valentino, Federica Panicucci riceve una romantica sorpresa dal suo promesso sposo, che l’ha sorpresa proprio nello studio di Mattino Cinque.

Oggi è la giornata più romantica dell’anno, San Valentino, e a Mattino Cinque ha avuto luogo una bellissima sorpresa per la conduttrice Federica Panicucci.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Il suo compagno Marco Bacini non ha badato a spese e per San Valentino ha voluto stupire avanti a milioni di telespettatori la sua amata Federica. L’imprenditore di 46 anni ha, infatti, fatto recapitare in diretta all’amata fidanzata un mazzo di rose rosse stupendo, che ha commosso la conduttrice alla presenza del suo collega Francesco Vecchi. Dopo aver ricevuto questa inaspettata sorpresa, la Panicucci ha detto:

“Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui. E tu Francesco? Non vuoi augurare buon San Valentino“. Il collega Vecchi ha risposto: “Io l’ho già augurato”.

Qualcuno per caso ha ricevuto delle rose?!😃 Buon #SanValentino a tutti!



Grazie per averci seguito anche oggi!#Mattino5 vi aspetta domani come sempre su #Canale5 pic.twitter.com/xIbHx8EV3F — Mattino5 (@mattino5) February 14, 2022

Recentemente, Federica Panicucci ha parlato del suo Marco al settimanale Chi, raccontando anche del loro futuro matrimonio: “E’ un uomo d’altri tempi, ha il senso di protezione, valori importanti, è serio. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico. Lo immagino come una feste felice, gioiosa e piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG