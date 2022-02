Sui social da questa mattina è iniziata la giornata romantica di San Valentino, con post, auguri, frasi d’amore e dediche speciali, soprattutto sui profili dei vip. Da Luca Argentero all’ex gieffina Giulia Salemi, ecco quali sono i post più romantici di quest’anno.

Luca Argentero ha dedicato una foto in bianco e nero alla moglie Cristina Marino, con la quale è convolato a nozze da un anno e che è la mamma di sua figlia Nina.

La cantante Chiara Galiazzo, invece, dedica tutto il suo amore a Frida, la sua amatissima cagnolina, pubblicando un tweet con una dolcissima foto insieme a lei: “L’unico San Valentino che conosco”

Michela Andreozzi, regista e attrice, ha deciso di dedicare un post a tutte le donne, augurando loro un buon San Valentino così: “oggi lo dedico alle donne che si sentono prive di qualcosa se non sono in una coppia: siete perfettamente complete così”

Francesca Barra, invece, dedica un video al suo compagno Claudio Santamaria, con il quale ha appena dato il benvenuto alla piccola Atena, la loro prima figlia: “Chi me lo doveva dire che di tutte le cose che abbiamo fatto insieme, la più romantica sarebbe stata quella di trascorrere le notti insieme, svegli , facendoci compagnia fra una poppata e un (2/3/4) cambio dì pannolino.”

Gli ex gieffini Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, invece, si sono concessi una romantica cena nel ristorante di Alessandro Borghese, durante il weekend, pubblicando una serie di stories mostrando la loro felicità di coppia.

La conduttrice Caterina Balivo pubblica una foto nella romantica Venezia insieme al marito Guido Brera, dedicandogli un pensiero d’amore: “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto mielose.❤️”

