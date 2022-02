Il principe Harry ha preso una pausa da sua moglie Meghan Markle per godersi il Super Bowl 2022 insieme a sua cugina Eugenie di York, alla quale è sempre stato molto legato.

Il principe Harry e la principessa Eugenie si uniscono ai reali di Hollywood, tra cui Kendall Jenner, Beyonce e Katy Perry, per assistere al trionfo dei LA Rams sui Cincinnati Bengals nel Super Bowl 2022. I cugini reali erano sugli spalti per la partita più importante del football americano, un evento che nessuno negli Stati Uniti D’America e anche nel mondo si perderebbe. Dato che il principe Harry, insieme a Meghan Markle, ha fatto di Los Angeles la sua nuova casa, è probabile che ieri sera abbia fatto il tifo per i Los Angeles Rams.

Il duca di Sussex, 37 anni, si è seduto in tribuna con sua cugina al SoFi Stadium, godendosi la partita e il grande show, durante il quale si sono esibiti tanti artisti internazionali, come Eminem, 50 Cent. Dr Dre e Mary J. Blige.

È noto che Eugenie e Harry vanno molto d’accordo, sin da piccoli, e la quarantenne Meghan conosceva la principessa prima ancora di incontrare Harry, notizia che ha rivelato durante l’intervista bomba della coppia a Oprah Winfrey nel marzo 2021.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE — NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022

Come ha rivelato Finding Freedom, Eugenie per Harry è sempre stata una persona molto importante: “Sempre stata molto più di una semplice cugina. Erano molto amici. Tra tutti i nipoti della regina Elisabetta, loro due erano i più uniti. Il loro rapporto era leale e divertente. Hanno trascorso tante serate insieme, a Londra. Harry si è sempre confidato con sua cugina, anche quando si trattava delle donne della sua vita. Perché ha fiducia in lei, che essendo molto saggia gli ha sempre dato ottimi consigli”

