Jennifer Lopez e Ben Affleck sono la coppia forse più amata dell’ultimo anno, che ha stupito tutti tornando insieme dopo 20 anni dalla loro prima relazione. Ecco l’attore come ha voluto celebrare il loro amore per San Valentino.

Anche Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno festeggiando San Valentino e lo fanno nel modo più romantico possibile, dichiarandosi grande amore reciproco. In particolare, l’attore di Hollywood ha stupito la sua amata con una sorpresa romantica e inaspettata.

Questo weekend, JLo ha svelato, infatti, che il suo fidanzata Ben Affleck le ha fatto un regalo molto romantico, un video musicale personalizzato per la canzone della colonna sonora del film Marry Me, intitolata “On My Way”, cantata proprio dalla superstar portoricana. Nella newsletter che tutti i suoi fan ricevono, la cantante ha svelato che il compagno le ha dedicato questo video nostalgico “come regalo anticipato per San Valentino” per lei.

Nella clip, Ben Affleck ha inserito molti video del passato, come le riprese della prima relazione della coppia tra il 2002 e il 2004, sparse nel video musicale originale, così come alcune foto d’infanzia di Lopez e Affleck. Alcuni dei classici momenti di Bennifer mostrati includono il cameo di Affleck nel video musicale “Jenny from the Block” e la premiere di Gigli del 2003, nonché il red carpet degli Oscar.

Nella newsletter, Jennifer Lopez ha dedicato delle belle parole al compagno, ritrovato dopo ben 20 anni: “Guardarlo mi ha fatto pensare al viaggio del vero amore, ai suoi inaspettati colpi di scena e che quando è reale, può durare per sempre. Questo mi ha seriamente sciolto il cuore.”

