Si continua a parlare di Sanremo, in particolare Michele Bravi è stato oggetto di alcune critiche da parte di Vittorio Sgarbi. Ecco la replica delicata del giovane cantante.

Michele Bravi è uno dei cantanti più apprezzati al momento in Italia, soprattutto dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022, dove ha presentato il suo singolo “L’Inverno dei fiori”.

Il cantante è stato questo weekend oggetto di alcune frasi scomode di Vittorio Sgarbi, che in una puntata di Dedicato condotto da Serena Autieri ha definito Bravi come “troppo femmina”. Michele fino ad oggi non aveva replicato, ma con parole educate e sempre delicate, come lui, ha scritto un messaggio nelle sue stories Instagram e anche su Twitter:

Un messaggio diretto, molto chiaro e soprattutto sempre rispettoso, nonostante le parole del critico d’arte non siano state proprio gentili. È questo quello che i fan amano di Michele Bravi, la sua delicatezza e la sua educazione, ma anche il portare avanti con convinzione le sue idee senza curarsi dei commenti degli altri.

Molti fan e utenti social si sono subito schierati con Michele Bravi, già dalla diffusione in questi giorni del video relativo a Sgarbi.

