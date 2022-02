#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Il cantautore ha spiegato, infatti, che dopo un’iniziale diagnosi di laringite si è sottoposto al test risultando purtroppo positivo al virus. Come comunicato, le date che saltano sono:

lunedì 14 febbraio al Teatro Regio di Torino, martedì 15 febbraio al Palais di Saint Vincent (AO), giovedì 17 febbraio al Teatro Alfieri di Asti, venerdì 18 febbraio al Teatro Ponchielli di Cremona e domenica 20 febbraio al Teatro Malibran di Venezia.

Al momento, ovviamente, non si sa quando Claudio Baglioni tornerà in forma per tornare a cantare, ma sicuramente le date saltate verranno riprogrammate in futuro.

