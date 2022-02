In un’intervista a Repubblica, la cantante internazionale Katy Perry ha parlato del suo amore per Orlando Bloom e di come le ha salvato la vita.

Una delle pop star più popolari nel mondo è sicuramente Katy Perry, che è stata intervistata recentemente in esclusiva dal quotidiano Repubblica. In questa nuova intervista, ha raccontato del suo amore per l’attore Orlando Bloom, con il quale ha avuto anche una bambina.

Katy Perry è innamoratissima del compagno Orlando Bloom, con il quale ha una relazione dal 2016 e una bimba di nome Daisy. In questa chiacchierata con la Repubblica, la cantante ha rivelato che l’amore le ha salvato davvero la vita: “Per molto tempo una voce dentro me mi ha fatto credere di non essere abbastanza. Non sai davvero chi sei finché non finisci giù per le scale della vita. L’amore. Alla fine tutto ruota attorno all’amore.”

La star di Fireworks ha detto che nella vita non ha mai smesso di cercare l’amore finché non ha incontrato Orlando Bloom e non ha visto la sua bambina Daisy: “Non ho mai smesso di cercare l’amore incondizionato. Adesso sono in un luogo mentale dove la pace esiste, e questo lo devo anche alla nascita di mia figlia e al mio compagno. Con loro ho creato un equilibrio che mi ha cambiato la vita”

E infine ha detto: “Gli uomini e le donne sono nati con una dose di empatia nel sangue, che lo si voglia o no. Sta a noi esplorarla. Io mi diverto se tutti attorno a me si divertono e stanno bene. Traggo gioia nel vedere la gioia riflessa sul viso di altre persone. Quando entro in una stanza, la prima cosa che faccio è sentire l’atmosfera, leggere i pensieri degli altri. Mi dico: ‘Vediamo, qui, chi ha bisogno di amore?’. È la vibrazione più alta. Un cerchio bellissimo. Da popstar so di avere l’abilità di non spezzare mai quel cerchio. È un superpotere che intendo proteggere fino alla fine dei miei giorni”

