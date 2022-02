Camilla, duchessa di Cornovaglia e moglie del Principe Carlo, è risultata positiva al Covid-19, come comunicato da Clarence House.

Brutte notizie per la famiglia Reale d’Inghilterra: Camilla, duchessa di Cornovaglia è risultata positiva al test per il Covid-19, quattro giorni dopo che suo marito, il principe Carlo, ha scoperto di aver contratto il virus.

La notizia è stata ufficializzata da Clarence House, la residenza ufficiale del Principe di Galles e della consorte. Secondo la dichiarazione diffusa proprio oggi: “Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia è risultata positiva al Covid-19 e si sta autoisolando. Continuiamo a seguire le linee guida del governo”

Una fonte reale afferma che la duchessa è stata vaccinata tre volte e continuerà a seguire tutte le linee guida del governo, rivedendo ovviamente gli impegni di queste prossime settimane.

ha iniziato a isolarsi il 10 febbraio dopo essere risultato positivo al virus per la seconda volta. Giovedì, l’erede al trono 73enne ha dovuto annullare la sua partecipazione a un evento nella città inglese di Winchester, secondo una dichiarazione dal suo account Twitter ufficiale.

Il Principe Carlo è anche completamente vaccinato e ha contratto per la prima volta il Covid-19 nel marzo 2020, durante il primo lockdown mondiale. Ha detto che al momento in cui è stato infettato per la prima volta era stato fortunato a sperimentare solo sintomi lievi, aggiungendo che di essersela cavata abbastanza facilmente.

