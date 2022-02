Camilla, consorte del Principe Carlo, diventerà Regina Consorte nel momento in cui il marito diventerà Re. Ecco come hanno reagito William e Henry.

La Regina Elisabetta II ha detto che vuole Camilla, la duchessa di Cornovaglia, riconosciuta come Regina Consorte quando il principe Carlo diventerà Re d’Inghilterra. In un messaggio in occasione del 70° anniversario del suo regno, la Regina ha infatti affermato che era suo “sincero desiderio” che Camilla avesse quel titolo.

Sua Maestà Elisabetta II, 95 anni, ha affermato che “quando, nella pienezza dei tempi, mio ​​figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che mi avete dato; ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come Regina Consorte mentre continua il suo leale servizio.”

La notizia ha sorpreso i sudditi e, forse, anche il Principe William e suo fratello Henry. Secondo fonti vicine al Daily Mail, William riconosce il ruolo di Camilla e sarebbe d’accordo con la decisione della nonna, mentre da Henry arriva solo silenzio: “William e Camilla all’inizio non hanno avuto una relazione facile e non è migliorata neanche nei primi anni del matrimonio con Carlo, ma William riconosce il ruolo di Camilla nella vita di suo padre e nel futuro della monarchia. Vede che Camilla ha reso felice suo padre. La relazione di William con suo padre oggi è la migliore che ci sia mai stata. Non è particolarmente vicino alla sua matrigna, ma vanno comunque d’accordo. E poi rispetta sua nonna e il suo giudizio più di qualunque cosa al mondo. Se va bene per lei, andrà bene anche per lui”

William, quindi, rispettoso delle scelte della Corona non si opporrebbe alla decisione della Regina. Ma Henry? Su di lui nessuna notizia, pare che il secondogenito di Carlo e Diana non abbia proferito parola dopo l’annuncio. Arriverà qualche dichiarazione nei prossimi giorni? Staremo a vedere.

