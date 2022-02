Un corso incentrato su Taylor Swift partirà in un università degli Stati Uniti, per la gioia dei milioni di fan della superstar internazionale.

La musica di Taylor Swift è amata in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti D’America e ora la star diventerà oggetto di un corso di laurea, dove gli studenti potranno approfondire la sua carriera e il suo talento.

Da quanto riporta Variety, il Clive Davis Institute della New York University ha presentato il suo primo corso in assoluto su Taylor Swift, che è iniziato il 26 gennaio e proseguirà fino al 9 marzo.

Il corso è tenuto da Brittany Spanos di Rolling Stone, la lezione tratterà l’evoluzione di Swift come imprenditrice musicale creativa, l’eredità dei cantautori pop e country, i discorsi della giovinezza e dell’adolescenza e la politica della razza nella musica popolare contemporanea. La cantante, inoltre, è stata invitata a parlare in classe, sebbene lo stato di tale richiesta sia ancora in sospeso.

Come si può ben immaginare, il corso ha una lista d’attesa lunghissima, perché già pienissimo in pochissime ore dall’annuncio di partenza. Come si legge nella descrizione del corso: “Si propone di indagare sia il fascino che le avversioni nei confronti di Taylor Swift, attraverso letture ravvicinate della sua musica e in relazione alla sua crescita come artista e celebrità“

La giornalista Spanos ha detto: “Mi occupo di Taylor Swift da quando ho iniziato la mia carriera di scrittrice dieci anni fa e sono una sua super fan da ancora più tempo. È un tale onore poter condividere la mia esperienza da Swiftie con un gruppo di studenti. Spero di aiutarli a ripensare a come interagire con una delle stelle più grandi e talvolta divisive del mondo“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG