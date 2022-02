È polemica tra Emma Marrone e Davide Maggio, il giornalista che ha definito le gambe della cantante “importanti”. In campo scende Gabriele Muccino per difendere la sua amica.

Emma Marrone si è scagliata contro il giornalista Davide Maggio, che in una diretta su Instagram ha definito le gambe della cantante “importanti” e quindi poco adatte alle calze a rete. La cantante non ci sta e ha risposto per le rime, ma anche altri vip l’hanno sostenuta.

È questo il caso del regista Gabriele Muccino, con il quale Emma ha avuto modo di lavorare nel film “Gli Anni più belli” e nella serie “A Casa Tutti Bene”. Muccino, infatti, è intervenuto su Twitter dicendo la sua sul caso, difendendo la sua amica cantante. Ecco cosa ha scritto:

“Gambe importanti?!”.

Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) February 9, 2022

Intanto, ieri sera Davide Maggio ha prontamente risposto alle critiche di Emma contro di lui, dicendo: “Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quanto aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati”

Questa risposta non ha fatto altro che provocare altre polemiche durante una diretta fatta dal giornalista su Instagram, che ha scatenato ancora di più i fan della cantante e chi la difende a spada tratta. Altri sui social si sono esposti in sua difesa, ecco qualche tweet che sta girando sui social:

Le gambe delle donne servono a fare passi avanti e lasciare indietro #bodyshaming e secoli di depotenziamento. Vai avanti @MarroneEmma e non cadere nella rete di chi rimane indietro. #EmmaMarrone — WeWorld Onlus (@WeWorldOnlus) February 9, 2022

Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne!



Ognuna deve sentirsi libera di indossare ciò che vuole, senza rischiare di subire #bodyshaming.



Giudicare il corpo femminile è tra le forme più odiose di maschilismo. pic.twitter.com/kQjOsaoJCP — Laura Boldrini (@lauraboldrini) February 9, 2022

Penso che @MarroneEmma abbia della gran belle gambe così come una schiena forte a reggere il peso dell’essere donna in un’Italia spesso medievale. #EmmaMarrone — Ermal Meta (@MetaErmal) February 9, 2022

#EmmaMarrone non rompete i coglioni a @MarroneEmma tornate nelle caverne delle vostre non vite vissute… guardando le vite degli altri — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 8, 2022

