Dopo Sanremo 2022, Tananai nonostante sia arrivato ultimo ha saputo conquistare tutti con la sua simpatia. Ecco perché è diventato l’idolo dei social network.

Il giovane cantante Tananai è stata una delle rivelazioni di Sanremo 2022: non tanto per la sua canzone “Sesso Occasionale”, che purtroppo è arrivata ultima, ma soprattutto per la sua autoironia.

Alberto Cotta Camusino, questo è il vero nome di Tananai, è arrivato sul palco dell’Ariston passando per Sanremo Giovani, scioccato dal fatto di trovarsi insieme a tanti Big della canzone italiana, come lui stesso ha spesso dichiarato. Già durante le diverse serate del Festival, Tananai ha saputo conquistare il pubblico social, grazie alle tante dirette e alle stories pubblicate su Instagram.

Ma perché piace così tanto questo giovane ragazzo milanese? Tananai colpisce grazie alla sua grande autoironia e simpatia, che mostra sempre nei video che fa e che ha mostrato anche nel video in cui ha esultato come un pazzo per essere arrivato ultimo alla finale di Sanremo 2022.

Inoltre, in questi giorni sta facendo sbellicare tutti parlando dell’Eurovision, delle possibili candidature di altri suoi colleghi per altri stati, tipo San Marino. Ecco i suoi tweet:

Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision con l’Italia — Tananai (@Tananai5) February 7, 2022

Mi dicono che l’Azerbaijan non ha ancora presentato un candidato per l’Eurovision 🧐🇦🇿 — Tananai (@Tananai5) February 8, 2022

Tananai è diventato il beniamino della community social, che comincia a seguirlo sempre di più, tanto che su Instagram conta oltre 110.000 follower e su Tik Tok la sua canzone è una delle più utilizzate per i video.

