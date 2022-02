Non è solo l’idolo del mondo intero: Damiano leader dei Maneskin è soprattutto un ragazzo che mette al primo posto i suoi affetti, come la ragazza Giorgia. Eccolo al suo fianco a un convegno sulla vulvodinia.

Damiano dei Maneskin ha emozionato tutti una settimana fa a Sanremo 2022, dove ha presentato insieme alla band il brano “Coraline”, scritto grazie alla sua fidanzata Giorgia Soleri, fonte d’ispirazione per il cantante e compositore.

Damiano e Giorgia sono molto uniti, come spesso hanno dimostrato, e lui la sostiene costantemente nella sua battaglia contro la vulvodinia, una malattia ancora un po’ misteriosa di cui la ragazza soffre. Questa patologia provoca una sensazione di dolore a livello inguinale. Solo in Italia colpisce circa il 15 per cento delle donne. Non ha un target specifico e si manifesta soprattutto in età fertile.

Damiano, dopo aver aperto il concerto ai Rolling Stones e prima di esibirsi a Sanremo, non ha lasciato sola la sua Giorgia andando con lei a un convegno proprio su questa malattia, che si è tenuto a Roma a inizio febbraio.

Un gesto piccolo, ma grandissimo allo stesso tempo quello di Damiano che non ha mai lasciato sola Giorgia Soleri, che da tempo si impegna a diffondere conoscenza su questa malattia, anche grazie ai suoi post social su Instagram, con i quali cerca di aiutare quelle che come lei soffrono di questo problema.

Riproduzione riservata © 2022 - DG