Emma Marrone scende in campo contro il giornalista Davide Maggio, che ha criticato il suo look e in particolare le sue gambe. Ecco la risposta piccata della cantante.

Parole dure e chiare quelle di Emma Marrone che nel primo pomeriggio di oggi pubblica una serie di stories contro Davide Maggio, giornalista che sui social ha commentato i suoi look e in particolare ha criticato le gambe della cantante.

Il giornalista durante una diretta social con l’influencer Paolo Stella ha commentato i look dei vari cantanti a Sanremo 2022, tra cui anche Emma, al festival vestita da Gucci. Maggio è tagliente a proposito del collant indossati dall’artista sotto l’abito nero di pizzo e sottolinea: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”

A questa affermazione Emma Marrone non ci sta e dopo aver pubblicato il video del diretto interessato commenta aspramente, definendo imbarazzante l’intervento del giornalista: “Buongiorno a tutti dal Medioevo, col bodyshaming con il linguaggio politically correct, non so se più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze: evitate di ascoltare commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti“

Secondo Emma, questi messaggi e queste critiche non possono essere più tollerati, visto quanto si parla di body shaming e rispetto per gli altri. Una cosa che non è passata inosservata nel mondo dei vip, infatti anche Daniela Collu è subito intervenuta su Twitter per difendere la cantante e scagliarsi contro Davide Maggio:

Le gambe di #EmmaMarrone sono importanti, importantissime, l’hanno portata sui palchi di tutta Italia, di fronte a centinaia di migliaia di persone nel corso della sua carriera. Sono gambe fondamentali, la prossima volta le calze a rete mettitele d’oro, e vaffanculo. @MarroneEmma — Daniela Collu (@stazzitta) February 8, 2022

