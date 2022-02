Prima dell’inizio di Sanremo 2022, i fan del giovane cantante scomparso avevano chiesto a gran voce un tributo per Michele Merlo ma non è stato fatto. Il padre ribatte.

Il festival di Sanremo è finito ma i fan di Michele Merlo, giovanissimo cantante scomparso lo scorso anno, non sono stati per nulla contenti. I suoi fan, infatti, avevano lanciato un appello su Instagram affinché venisse ricordato sul palco dell’Ariston.

Tantissima è stata la delusione, non solo dei fan ma anche del papà del cantante, Domenico Merlo, che in un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto, ha detto di non essere affatto sorpreso: “Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato, ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo”

Amarezza e disappunto nelle parole del papà di Michele Merlo, ma poca speranza che il figlio potesse essere ricordato durante la kermesse canora più importante d’Italia: “Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia”

Il papà di Michele ha poi annunciato che sta lavorando affinché i brani scritti dal figlio prima di morire possano essere registrati da altri cantanti: “Ci sono artisti già pronti a cantarli ma è uno dei progetti ai quali stiamo lavorando assieme a quello di un evento, vediamo cosa si concretizzerà”

