I milioni di fan di Mariano Di Vaio, imprenditore, modello e influencer, si sono molto preoccupati dopo che il loro idolo ha pubblicato su Instagram un video in ambulanza con un occhio nero.

Di Vaio è stato, infatti, coinvolto in un incidente sul campo da gioco, mentre faceva una partita a padel. L’amico, infatti, lo ha colpito accidentalmente con una racchetta sul naso e l’influencer è dovuto correre all’ospedale per farsi soccorrere.

“Trovatevi un migliore amico che amereste ancora anche se vi riducesse così”. La prende con ironia Mariano Di Vaio che, scampato il pericolo, mostra l’occhio nero e il taglio sul volto procuratosi dopo l’incidente.

Nelle sue stories, ha poi spiegato cosa è successo rassicurando tutti di stare bene: “Ciao ragazzi, eccomi dopo quattro ore all’ospedale, non mi hanno fatto niente, non mangio da stamattina. Dovrò tornarci tra 3 giorni.”

