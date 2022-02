Silvio Berlusconi parla in una nuova intervista, svelando di essere stato male nelle scorse settimane ma ora è di nuovo in forma pronto per ricominciare a lavorare.

L’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha concesso un’intervista esclusiva al magazine Chi, facendosi anche fotografare con la compagna Marta Fascina, e confessa di essere stato male proprio durante le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica.

Il leader di Forza Italia, infatti, ha avuto recentemente problemi di salute che, però, conferma di aver superato: “Ora finalmente mi sento bene. Ho avuto un malessere fastidioso, per il quale io non avrei voluto ricoverarmi, ma i medici me lo hanno imposto, per precauzione. Però questo non mi ha impedito di continuare a lavorare, in stretto contatto con i miei collaboratori che stavano a Roma e che hanno gestito molto bene una situazione difficile.”

Ovviamente, Silvio Berlusconi si riferisce alla crisi che ha anteceduto l’elezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, confermato per la seconda volta consecutiva: “Si trattava di superare una crisi, una situazione di stallo che si era creata intorno all’elezione del Presidente della Repubblica. Proprio per questo motivo sono stato il primo, di fronte alla difficoltà delle Camere, a chiamare Sergio Mattarella per chiedergli di accettare un nuovo mandato che fosse di garanzia per tutti”

In questa intervista che verrà pubblicata sul prossimo numero di Chi, Silvio Berlusconi si è fatto anche fotografare con Marta Fascina, sua compagna di vita, insieme al loro cagnolini.

Marta è classe 1990 e ha iniziato la sua carriera politica nel 2018. Nella primavera di quell’anno, infatti, iscrittasi nella lista di Forza Italia, è stata eletta deputata nella circoscrizione Campania 1. Non si sa molto di come ha conquistato Berlusconi, ma i due stanno insieme dal 2020.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG