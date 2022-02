Il conduttore di Avanti un altro continua a mandare frecciatine al collega Amadeus, che da tre anni a questa parte conduce Sanremo.

Paolo Bonolis non le manda a dire e commenta il Sanremo di Amadeus, che da 3 anni conduce il Festival della Canzone Italiana.

Quest’ano, Amadeus ha sbaragliato tutti i record: Sanremo 2022 ha ottenuti numeri di ascolti inverosimili rispetto agli altri anni e su questo Bonolis ha avuto da ridire. Ospite a Facciamo finta che, programma in onda su Radio 101 con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Paolo Bonolis ha commentato il lavoro del collega, minimizzando un poì la questione e paragonando questo Sanremo a quelli che ha presentato lui, nel 2005 e nel 2009.

“Erano Sanremo nei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare qualcosa di veramente nuovo, spettacolare, perché avevamo contro tutto. Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro la guerra civile perché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi. “Le cose ora sono cambiate. Sono contento per loro perchéla strada è più semplice, però bisogna impegnarsi meno ora a farlo. Ora non c’è proprio programmazione contro e quindi diventa un po’ più facile. Per quanto poi la cosa devi farla bene, hanno saputo farla bene tutti, ci mancherebbe altro, però non c’è più quella tigna che ci vuole per trovare qualcosa che possa sconfiggere anche le velleità dell’avversario”

Secondo il conduttore, quindi, in quest’epoca sarebbe più semplici avere successo con il Festival di Sanremo perché la concorrenza praticamente si azzera durante la settimana dell’evento. Anche la moglie Sonia Bruganelli, qualche giorno dopo la fine del Festival si era pronunciata con le stesse parole. La coppia porta rancore ad Amadeus per i risultati ottenuti? Chissà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG